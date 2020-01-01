Токеномика Incinerator (INC)

Токеномика Incinerator (INC)

Откройте для себя ключевую информацию о Incinerator (INC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Incinerator (INC)

The first hyper deflationary token on Solana. Automated 2% tax/burn on every transaction.

Built to reward holders for holding and facilitate long-term sustainable growth. Our focus is on building community and giving power back to holders. We foster a sense of belonging and empowering to our community which aims to revolutionize the way traders interact and view the Solana blockchain.

The anti-rug, anti-jeet, anti-fud token that is a first mover in a space that is in desperate need of change.

Официальный сайт:
https://incineratorsol.fun

Токеномика и анализ цен Incinerator (INC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Incinerator (INC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,21K
$ 10,21K$ 10,21K
Общее предложение:
$ 611,27M
$ 611,27M$ 611,27M
Оборотное предложение:
$ 611,27M
$ 611,27M$ 611,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,21K
$ 10,21K$ 10,21K
Исторический максимум:
$ 0,00339821
$ 0,00339821$ 0,00339821
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Incinerator (INC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Incinerator (INC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INC, изучите текущую цену INC!

Прогноз цены INC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.