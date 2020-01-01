Токеномика Incinerator (INC) Откройте для себя ключевую информацию о Incinerator (INC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Incinerator (INC) The first hyper deflationary token on Solana. Automated 2% tax/burn on every transaction. Built to reward holders for holding and facilitate long-term sustainable growth. Our focus is on building community and giving power back to holders. We foster a sense of belonging and empowering to our community which aims to revolutionize the way traders interact and view the Solana blockchain. The anti-rug, anti-jeet, anti-fud token that is a first mover in a space that is in desperate need of change. Официальный сайт: https://incineratorsol.fun Купить INC сейчас!

Токеномика и анализ цен Incinerator (INC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Incinerator (INC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,21K $ 10,21K $ 10,21K Общее предложение: $ 611,27M $ 611,27M $ 611,27M Оборотное предложение: $ 611,27M $ 611,27M $ 611,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,21K $ 10,21K $ 10,21K Исторический максимум: $ 0,00339821 $ 0,00339821 $ 0,00339821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Incinerator (INC)

Токеномика Incinerator (INC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Incinerator (INC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INC, изучите текущую цену INC!

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