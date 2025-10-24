Текущая цена INC Reward Service сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IRS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IRS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена INC Reward Service сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IRS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IRS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о IRS

Информация о цене IRS

Официальный сайт IRS

Токеномика IRS

Прогноз цен IRS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип INC Reward Service

Цена INC Reward Service (IRS)

Не в листинге

Текущая цена 1 IRS в USD:

--
----
-6,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены INC Reward Service (IRS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:46:33 (UTC+8)

Информация о ценах INC Reward Service (IRS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000918
$ 0,00000918$ 0,00000918

$ 0
$ 0$ 0

+1,22%

-5,52%

+2,39%

+2,39%

Текущая цена INC Reward Service (IRS) составляет --. За последние 24 часа IRS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IRS за все время составляет $ 0,00000918, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, IRS изменился на +1,22% за последний час, на -5,52% за 24 часа и на +2,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация INC Reward Service (IRS)

$ 881,46K
$ 881,46K$ 881,46K

--
----

$ 881,46K
$ 881,46K$ 881,46K

1,56T
1,56T 1,56T

1 555 369 000 000,0
1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0

Текущая рыночная капитализация INC Reward Service составляет $ 881,46K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IRS составляет 1,56T, а общее предложение – 1555369000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 881,46K.

История цен INC Reward Service (IRS) в USD

За сегодня изменение цены INC Reward Service на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены INC Reward Service на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены INC Reward Service на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены INC Reward Service на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,52%
30 дней$ 0-46,19%
60 дней$ 0-76,69%
90 дней$ 0--

Что такое INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник INC Reward Service (IRS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены INC Reward Service (USD)

Сколько будет стоить INC Reward Service (IRS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов INC Reward Service (IRS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для INC Reward Service.

Проверьте прогноз цены INC Reward Service!

IRS на местную валюту

Токеномика INC Reward Service (IRS)

Понимание токеномики INC Reward Service (IRS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IRS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о INC Reward Service (IRS)

Сколько стоит INC Reward Service (IRS) на сегодня?
Актуальная цена IRS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IRS в USD?
Текущая цена IRS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация INC Reward Service?
Рыночная капитализация IRS составляет $ 881,46K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IRS?
Циркулирующее предложение IRS составляет 1,56T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IRS?
IRS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000918 USD.
Какова была минимальная цена IRS за все время (ATL)?
IRS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов IRS?
Объем торгов за последние 24 часа для IRS составляет -- USD.
Вырастет ли IRS в цене в этом году?
IRS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IRS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:46:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии INC Reward Service (IRS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.