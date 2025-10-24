Что такое INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о INC Reward Service (IRS) Сколько стоит INC Reward Service (IRS) на сегодня? Актуальная цена IRS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IRS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IRS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация INC Reward Service? Рыночная капитализация IRS составляет $ 881,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IRS? Циркулирующее предложение IRS составляет 1,56T USD . Какова была максимальная цена (ATH) IRS? IRS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000918 USD . Какова была минимальная цена IRS за все время (ATL)? IRS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IRS? Объем торгов за последние 24 часа для IRS составляет -- USD . Вырастет ли IRS в цене в этом году? IRS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IRS для более подробного анализа.

