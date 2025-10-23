Текущая цена Imagen Network сегодня составляет 0,00248415 USD. Следите за обновлениями цены IMAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IMAGE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Imagen Network сегодня составляет 0,00248415 USD. Следите за обновлениями цены IMAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IMAGE прямо сейчас на MEXC.

$0,00248415
+33,50%1D
График цены Imagen Network (IMAGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:53 (UTC+8)

Информация о ценах Imagen Network (IMAGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00183089
Мин 24Ч
$ 0,00248415
Макс 24Ч

$ 0,00183089
$ 0,00248415
$ 0,03800209
$ 0,00103394
+33,60%

+17,79%

Текущая цена Imagen Network (IMAGE) составляет $0,00248415. За последние 24 часа IMAGE торговался в диапазоне от $ 0,00183089 до $ 0,00248415, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IMAGE за все время составляет $ 0,03800209, а минимальная – $ 0,00103394.

Что касается краткосрочной динамики, IMAGE изменился на -- за последний час, на +33,60% за 24 часа и на +17,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Imagen Network (IMAGE)

$ 12,42M
--
$ 12,42M
5,00B
5 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Imagen Network составляет $ 12,42M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IMAGE составляет 5,00B, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,42M.

История цен Imagen Network (IMAGE) в USD

За сегодня изменение цены Imagen Network на USD составило $ +0,00062471.
За последние 30 дней изменение цены Imagen Network на USD составило $ -0,0006059048.
За последние 60 дней изменение цены Imagen Network на USD составило $ -0,0017454144.
За последние 90 дней изменение цены Imagen Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00062471+33,60%
30 дней$ -0,0006059048-24,39%
60 дней$ -0,0017454144-70,26%
90 дней$ 0--

Что такое Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

Источник Imagen Network (IMAGE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Imagen Network (USD)

Сколько будет стоить Imagen Network (IMAGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Imagen Network (IMAGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Imagen Network.

Проверьте прогноз цены Imagen Network!

IMAGE на местную валюту

Токеномика Imagen Network (IMAGE)

Понимание токеномики Imagen Network (IMAGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IMAGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Imagen Network (IMAGE)

Сколько стоит Imagen Network (IMAGE) на сегодня?
Актуальная цена IMAGE в USD – 0,00248415 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IMAGE в USD?
Текущая цена IMAGE в USD составляет $ 0,00248415. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Imagen Network?
Рыночная капитализация IMAGE составляет $ 12,42M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IMAGE?
Циркулирующее предложение IMAGE составляет 5,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IMAGE?
IMAGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,03800209 USD.
Какова была минимальная цена IMAGE за все время (ATL)?
IMAGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00103394 USD.
Каков объем торгов IMAGE?
Объем торгов за последние 24 часа для IMAGE составляет -- USD.
Вырастет ли IMAGE в цене в этом году?
IMAGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IMAGE для более подробного анализа.
