Текущая рыночная капитализация iLuminary Token составляет $ 244,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ILMT составляет 15,96M, а общее предложение – 139389969.730026. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,13M.

Текущая цена iLuminary Token (ILMT) составляет $0,01531548. За последние 24 часа ILMT торговался в диапазоне от $ 0,01531496 до $ 0,01750295, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ILMT за все время составляет $ 0,03000248, а минимальная – $ 0,00183544.

История цен iLuminary Token (ILMT) в USD

За сегодня изменение цены iLuminary Token на USD составило $ -0,00218746635318466.

За последние 30 дней изменение цены iLuminary Token на USD составило $ +0,0812715088.

За последние 60 дней изменение цены iLuminary Token на USD составило $ +0,0253419366.

За последние 90 дней изменение цены iLuminary Token на USD составило $ +0,007220322196003368.