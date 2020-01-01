Токеномика Ice Open Network (ICE) Откройте для себя ключевую информацию о Ice Open Network (ICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ice Open Network (ICE) Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Официальный сайт: https://ice.io/ Whitepaper: https://ice.io/whitepaper Купить ICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Ice Open Network (ICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ice Open Network (ICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38.15M $ 38.15M $ 38.15M Общее предложение: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Оборотное предложение: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118.78M $ 118.78M $ 118.78M Исторический максимум: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 Исторический минимум: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 Текущая цена: $ 0.005608 $ 0.005608 $ 0.005608 Узнайте больше о цене Ice Open Network (ICE)

Токеномика Ice Open Network (ICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ice Open Network (ICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICE, изучите текущую цену ICE!

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