Текущая цена Hyperwave HYPE сегодня составляет 40,56 USD. Следите за обновлениями цены HWHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HWHYPE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HWHYPE

Информация о цене HWHYPE

Токеномика HWHYPE

Прогноз цен HWHYPE

Цена Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Текущая цена 1 HWHYPE в USD:

$40,56
+9,90%1D
График цены Hyperwave HYPE (HWHYPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:33 (UTC+8)

Информация о ценах Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 35,27
Мин 24Ч
$ 41,27
Макс 24Ч

$ 35,27
$ 41,27
$ 59,58
$ 29,97
-1,42%

+9,97%

+3,99%

+3,99%

Текущая цена Hyperwave HYPE (HWHYPE) составляет $40,56. За последние 24 часа HWHYPE торговался в диапазоне от $ 35,27 до $ 41,27, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HWHYPE за все время составляет $ 59,58, а минимальная – $ 29,97.

Что касается краткосрочной динамики, HWHYPE изменился на -1,42% за последний час, на +9,97% за 24 часа и на +3,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hyperwave HYPE (HWHYPE)

$ 7,84M
--
$ 7,84M
193,09K
193 091,9962421314
Текущая рыночная капитализация Hyperwave HYPE составляет $ 7,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HWHYPE составляет 193,09K, а общее предложение – 193091.9962421314. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,84M.

История цен Hyperwave HYPE (HWHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Hyperwave HYPE на USD составило $ +3,68.
За последние 30 дней изменение цены Hyperwave HYPE на USD составило $ -5,8088125680.
За последние 60 дней изменение цены Hyperwave HYPE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hyperwave HYPE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,68+9,97%
30 дней$ -5,8088125680-14,32%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Hyperwave HYPE (HWHYPE)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Hyperwave HYPE (USD)

Сколько будет стоить Hyperwave HYPE (HWHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hyperwave HYPE (HWHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hyperwave HYPE.

Проверьте прогноз цены Hyperwave HYPE!

HWHYPE на местную валюту

Токеномика Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Понимание токеномики Hyperwave HYPE (HWHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HWHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Сколько стоит Hyperwave HYPE (HWHYPE) на сегодня?
Актуальная цена HWHYPE в USD – 40,56 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HWHYPE в USD?
Текущая цена HWHYPE в USD составляет $ 40,56. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hyperwave HYPE?
Рыночная капитализация HWHYPE составляет $ 7,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HWHYPE?
Циркулирующее предложение HWHYPE составляет 193,09K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HWHYPE?
HWHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 59,58 USD.
Какова была минимальная цена HWHYPE за все время (ATL)?
HWHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,97 USD.
Каков объем торгов HWHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для HWHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли HWHYPE в цене в этом году?
HWHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HWHYPE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.