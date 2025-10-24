Что такое HyperStrategy (HSTR)

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

Источник HyperStrategy (HSTR) Официальный веб-сайт

Токеномика HyperStrategy (HSTR)

Понимание токеномики HyperStrategy (HSTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HSTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HyperStrategy (HSTR) Сколько стоит HyperStrategy (HSTR) на сегодня? Актуальная цена HSTR в USD – 0,090262 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HSTR в USD? $ 0,090262 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HSTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HyperStrategy? Рыночная капитализация HSTR составляет $ 90,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HSTR? Циркулирующее предложение HSTR составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HSTR? HSTR достиг максимальной цены (ATH) в 2,48 USD . Какова была минимальная цена HSTR за все время (ATL)? HSTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,064372 USD . Каков объем торгов HSTR? Объем торгов за последние 24 часа для HSTR составляет -- USD . Вырастет ли HSTR в цене в этом году? HSTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HSTR для более подробного анализа.

