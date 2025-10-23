Текущая цена Hyperbeat USDT сегодня составляет 1,077 USD. Следите за обновлениями цены HBUSDT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HBUSDT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hyperbeat USDT сегодня составляет 1,077 USD. Следите за обновлениями цены HBUSDT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HBUSDT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HBUSDT

Информация о цене HBUSDT

Токеномика HBUSDT

Прогноз цен HBUSDT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Hyperbeat USDT

Цена Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Не в листинге

Текущая цена 1 HBUSDT в USD:

$1,077
$1,077$1,077
-0,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hyperbeat USDT (HBUSDT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:26 (UTC+8)

Информация о ценах Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,066
$ 1,066$ 1,066
Мин 24Ч
$ 1,089
$ 1,089$ 1,089
Макс 24Ч

$ 1,066
$ 1,066$ 1,066

$ 1,089
$ 1,089$ 1,089

$ 1,27
$ 1,27$ 1,27

$ 0,701228
$ 0,701228$ 0,701228

-0,28%

-0,59%

+0,41%

+0,41%

Текущая цена Hyperbeat USDT (HBUSDT) составляет $1,077. За последние 24 часа HBUSDT торговался в диапазоне от $ 1,066 до $ 1,089, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HBUSDT за все время составляет $ 1,27, а минимальная – $ 0,701228.

Что касается краткосрочной динамики, HBUSDT изменился на -0,28% за последний час, на -0,59% за 24 часа и на +0,41% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hyperbeat USDT (HBUSDT)

$ 125,73M
$ 125,73M$ 125,73M

--
----

$ 125,73M
$ 125,73M$ 125,73M

116,71M
116,71M 116,71M

116 714 185,8675528
116 714 185,8675528 116 714 185,8675528

Текущая рыночная капитализация Hyperbeat USDT составляет $ 125,73M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HBUSDT составляет 116,71M, а общее предложение – 116714185.8675528. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 125,73M.

История цен Hyperbeat USDT (HBUSDT) в USD

За сегодня изменение цены Hyperbeat USDT на USD составило $ -0,006485870570175.
За последние 30 дней изменение цены Hyperbeat USDT на USD составило $ +0,0434503803.
За последние 60 дней изменение цены Hyperbeat USDT на USD составило $ +0,0559548888.
За последние 90 дней изменение цены Hyperbeat USDT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,006485870570175-0,59%
30 дней$ +0,0434503803+4,03%
60 дней$ +0,0559548888+5,20%
90 дней$ 0--

Что такое Hyperbeat USDT (HBUSDT)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Hyperbeat USDT (USD)

Сколько будет стоить Hyperbeat USDT (HBUSDT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hyperbeat USDT (HBUSDT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hyperbeat USDT.

Проверьте прогноз цены Hyperbeat USDT!

HBUSDT на местную валюту

Токеномика Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Понимание токеномики Hyperbeat USDT (HBUSDT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HBUSDT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Сколько стоит Hyperbeat USDT (HBUSDT) на сегодня?
Актуальная цена HBUSDT в USD – 1,077 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HBUSDT в USD?
Текущая цена HBUSDT в USD составляет $ 1,077. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hyperbeat USDT?
Рыночная капитализация HBUSDT составляет $ 125,73M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HBUSDT?
Циркулирующее предложение HBUSDT составляет 116,71M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HBUSDT?
HBUSDT достиг максимальной цены (ATH) в 1,27 USD.
Какова была минимальная цена HBUSDT за все время (ATL)?
HBUSDT достиг минимальной цены (ATL) в 0,701228 USD.
Каков объем торгов HBUSDT?
Объем торгов за последние 24 часа для HBUSDT составляет -- USD.
Вырастет ли HBUSDT в цене в этом году?
HBUSDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HBUSDT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.