Токеномика Hyper Utility (HYPU) Откройте для себя ключевую информацию о Hyper Utility (HYPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyper Utility (HYPU) The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Официальный сайт: https://hyperutility.fun/ Купить HYPU сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyper Utility (HYPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyper Utility (HYPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,37K $ 35,37K $ 35,37K Общее предложение: $ 929,18M $ 929,18M $ 929,18M Оборотное предложение: $ 832,21M $ 832,21M $ 832,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,49K $ 39,49K $ 39,49K Исторический максимум: $ 0,00668311 $ 0,00668311 $ 0,00668311 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hyper Utility (HYPU)

Токеномика Hyper Utility (HYPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyper Utility (HYPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPU, изучите текущую цену HYPU!

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