Что такое Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment. Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

HYDX на местную валюту

Токеномика Hydrex (HYDX)

Понимание токеномики Hydrex (HYDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HYDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hydrex (HYDX) Сколько стоит Hydrex (HYDX) на сегодня? Актуальная цена HYDX в USD – 0,290378 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HYDX в USD? $ 0,290378 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HYDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hydrex? Рыночная капитализация HYDX составляет $ 6,23M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HYDX? Циркулирующее предложение HYDX составляет 21,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HYDX? HYDX достиг максимальной цены (ATH) в 1,2 USD . Какова была минимальная цена HYDX за все время (ATL)? HYDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,127003 USD . Каков объем торгов HYDX? Объем торгов за последние 24 часа для HYDX составляет -- USD . Вырастет ли HYDX в цене в этом году? HYDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HYDX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Hydrex (HYDX)