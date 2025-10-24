Что такое hushr (HUSHR)

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems. In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It's a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

Сколько будет стоить hushr (HUSHR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов hushr (HUSHR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для hushr.

HUSHR на местную валюту

Токеномика hushr (HUSHR)

Понимание токеномики hushr (HUSHR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HUSHR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о hushr (HUSHR) Сколько стоит hushr (HUSHR) на сегодня? Актуальная цена HUSHR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HUSHR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HUSHR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация hushr? Рыночная капитализация HUSHR составляет $ 11,27K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HUSHR? Циркулирующее предложение HUSHR составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HUSHR? HUSHR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04141756 USD . Какова была минимальная цена HUSHR за все время (ATL)? HUSHR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HUSHR? Объем торгов за последние 24 часа для HUSHR составляет -- USD . Вырастет ли HUSHR в цене в этом году? HUSHR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HUSHR для более подробного анализа.

