Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana. $HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HAMZ (HAMZ) Сколько стоит HAMZ (HAMZ) на сегодня? Актуальная цена HAMZ в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HAMZ в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HAMZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HAMZ? Рыночная капитализация HAMZ составляет $ 8,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HAMZ? Циркулирующее предложение HAMZ составляет 999,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HAMZ? HAMZ достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена HAMZ за все время (ATL)? HAMZ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HAMZ? Объем торгов за последние 24 часа для HAMZ составляет -- USD . Вырастет ли HAMZ в цене в этом году? HAMZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HAMZ для более подробного анализа.

