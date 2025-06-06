Токеномика GUD TEK (GUDTEK) Откройте для себя ключевую информацию о GUD TEK (GUDTEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GUD TEK (GUDTEK) Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development. Официальный сайт: https://gudtek.club Купить GUDTEK сейчас!

Токеномика и анализ цен GUD TEK (GUDTEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GUD TEK (GUDTEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 113,36K $ 113,36K $ 113,36K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 113,36K $ 113,36K $ 113,36K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011313 $ 0,00011313 $ 0,00011313 Узнайте больше о цене GUD TEK (GUDTEK)

Токеномика GUD TEK (GUDTEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GUD TEK (GUDTEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUDTEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUDTEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUDTEK, изучите текущую цену GUDTEK!

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