Текущая цена GPUAI сегодня составляет 0,00757492 USD. Следите за обновлениями цены GPUAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена GPUAI (GPUAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 GPUAI в USD:

$0,00757492
$0,00757492
+20,60%1D
mexc
USD
График цены GPUAI (GPUAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:43:19 (UTC+8)

Информация о ценах GPUAI (GPUAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00627862
$ 0,00627862
Мин 24Ч
$ 0,00860064
$ 0,00860064
Макс 24Ч

$ 0,00627862
$ 0,00627862

$ 0,00860064
$ 0,00860064

$ 0,6198
$ 0,6198

$ 0,00437792
$ 0,00437792

-3,72%

+20,63%

+24,43%

+24,43%

Текущая цена GPUAI (GPUAI) составляет $0,00757492. За последние 24 часа GPUAI торговался в диапазоне от $ 0,00627862 до $ 0,00860064, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GPUAI за все время составляет $ 0,6198, а минимальная – $ 0,00437792.

Что касается краткосрочной динамики, GPUAI изменился на -3,72% за последний час, на +20,63% за 24 часа и на +24,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GPUAI (GPUAI)

$ 462,48K
$ 462,48K

--
--

$ 752,00K
$ 752,00K

61,50M
61,50M

100 000 000,0
100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация GPUAI составляет $ 462,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GPUAI составляет 61,50M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 752,00K.

История цен GPUAI (GPUAI) в USD

За сегодня изменение цены GPUAI на USD составило $ +0,0012952.
За последние 30 дней изменение цены GPUAI на USD составило $ -0,0018558001.
За последние 60 дней изменение цены GPUAI на USD составило $ -0,0054459781.
За последние 90 дней изменение цены GPUAI на USD составило $ -0,000120285048279476.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0012952+20,63%
30 дней$ -0,0018558001-24,49%
60 дней$ -0,0054459781-71,89%
90 дней$ -0,000120285048279476-1,56%

Что такое GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

Прогноз цены GPUAI (USD)

Сколько будет стоить GPUAI (GPUAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GPUAI (GPUAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GPUAI.

Проверьте прогноз цены GPUAI!

GPUAI на местную валюту

Токеномика GPUAI (GPUAI)

Понимание токеномики GPUAI (GPUAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GPUAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GPUAI (GPUAI)

Сколько стоит GPUAI (GPUAI) на сегодня?
Актуальная цена GPUAI в USD – 0,00757492 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GPUAI в USD?
Текущая цена GPUAI в USD составляет $ 0,00757492. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GPUAI?
Рыночная капитализация GPUAI составляет $ 462,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GPUAI?
Циркулирующее предложение GPUAI составляет 61,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GPUAI?
GPUAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,6198 USD.
Какова была минимальная цена GPUAI за все время (ATL)?
GPUAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00437792 USD.
Каков объем торгов GPUAI?
Объем торгов за последние 24 часа для GPUAI составляет -- USD.
Вырастет ли GPUAI в цене в этом году?
GPUAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GPUAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:43:19 (UTC+8)

