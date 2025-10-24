Что такое GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers. The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation. The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity. GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

Источник GPUAI (GPUAI) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GPUAI (GPUAI) Сколько стоит GPUAI (GPUAI) на сегодня? Актуальная цена GPUAI в USD – 0,00757492 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GPUAI в USD? $ 0,00757492 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GPUAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GPUAI? Рыночная капитализация GPUAI составляет $ 462,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GPUAI? Циркулирующее предложение GPUAI составляет 61,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GPUAI? GPUAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,6198 USD . Какова была минимальная цена GPUAI за все время (ATL)? GPUAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00437792 USD . Каков объем торгов GPUAI? Объем торгов за последние 24 часа для GPUAI составляет -- USD . Вырастет ли GPUAI в цене в этом году? GPUAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GPUAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии GPUAI (GPUAI)