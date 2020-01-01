Токеномика Goose (GOOSE) Откройте для себя ключевую информацию о Goose (GOOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goose (GOOSE) $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Официальный сайт: https://goldengoose.lol Купить GOOSE сейчас!

Токеномика и анализ цен Goose (GOOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goose (GOOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K Общее предложение: $ 888,00M $ 888,00M $ 888,00M Оборотное предложение: $ 888,00M $ 888,00M $ 888,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K Исторический максимум: $ 0,00291861 $ 0,00291861 $ 0,00291861 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Goose (GOOSE)

Токеномика Goose (GOOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goose (GOOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOSE, изучите текущую цену GOOSE!

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