Что такое Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact. Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack. It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession. We’re not here to launch another token. We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value. NoFi is the new DeFi. GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact. Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack. It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession. We’re not here to launch another token. We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value. NoFi is the new DeFi.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Go Rest Offline (GROF) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Go Rest Offline (USD)

Сколько будет стоить Go Rest Offline (GROF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Go Rest Offline (GROF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Go Rest Offline.

Проверьте прогноз цены Go Rest Offline!

GROF на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Go Rest Offline (GROF)

Понимание токеномики Go Rest Offline (GROF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GROF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Go Rest Offline (GROF) Сколько стоит Go Rest Offline (GROF) на сегодня? Актуальная цена GROF в USD – 0,00015729 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GROF в USD? $ 0,00015729 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GROF в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Go Rest Offline? Рыночная капитализация GROF составляет $ 117,58K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GROF? Циркулирующее предложение GROF составляет 747,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GROF? GROF достиг максимальной цены (ATH) в 0,0059774 USD . Какова была минимальная цена GROF за все время (ATL)? GROF достиг минимальной цены (ATL) в 0,00014744 USD . Каков объем торгов GROF? Объем торгов за последние 24 часа для GROF составляет -- USD . Вырастет ли GROF в цене в этом году? GROF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GROF для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Go Rest Offline (GROF)