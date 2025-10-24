Текущая цена Go Rest Offline сегодня составляет 0,00015729 USD. Следите за обновлениями цены GROF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GROF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Go Rest Offline сегодня составляет 0,00015729 USD. Следите за обновлениями цены GROF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GROF прямо сейчас на MEXC.

Логотип Go Rest Offline

Цена Go Rest Offline (GROF)

Не в листинге

Текущая цена 1 GROF в USD:

$0,00015645
+2,50%1D
mexc
USD
График цены Go Rest Offline (GROF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:35 (UTC+8)

Информация о ценах Go Rest Offline (GROF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00014818
Мин 24Ч
$ 0,00015939
Макс 24Ч

$ 0,00014818
$ 0,00015939
$ 0,0059774
$ 0,00014744
+0,08%

+2,18%

-8,61%

-8,61%

Текущая цена Go Rest Offline (GROF) составляет $0,00015729. За последние 24 часа GROF торговался в диапазоне от $ 0,00014818 до $ 0,00015939, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GROF за все время составляет $ 0,0059774, а минимальная – $ 0,00014744.

Что касается краткосрочной динамики, GROF изменился на +0,08% за последний час, на +2,18% за 24 часа и на -8,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Go Rest Offline (GROF)

$ 117,58K
--
$ 157,28K
747,53M
999 976 018,481189
Текущая рыночная капитализация Go Rest Offline составляет $ 117,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GROF составляет 747,53M, а общее предложение – 999976018.481189. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,28K.

История цен Go Rest Offline (GROF) в USD

За сегодня изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0001147135.
За последние 60 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0001398997.
За последние 90 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0017397409443008975.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,18%
30 дней$ -0,0001147135-72,93%
60 дней$ -0,0001398997-88,94%
90 дней$ -0,0017397409443008975-91,70%

Что такое Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

Источник Go Rest Offline (GROF)

Прогноз цены Go Rest Offline (USD)

Сколько будет стоить Go Rest Offline (GROF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Go Rest Offline (GROF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Go Rest Offline.

Проверьте прогноз цены Go Rest Offline!

GROF на местную валюту

Токеномика Go Rest Offline (GROF)

Понимание токеномики Go Rest Offline (GROF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GROF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Go Rest Offline (GROF)

Сколько стоит Go Rest Offline (GROF) на сегодня?
Актуальная цена GROF в USD – 0,00015729 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GROF в USD?
Текущая цена GROF в USD составляет $ 0,00015729. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Go Rest Offline?
Рыночная капитализация GROF составляет $ 117,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GROF?
Циркулирующее предложение GROF составляет 747,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GROF?
GROF достиг максимальной цены (ATH) в 0,0059774 USD.
Какова была минимальная цена GROF за все время (ATL)?
GROF достиг минимальной цены (ATL) в 0,00014744 USD.
Каков объем торгов GROF?
Объем торгов за последние 24 часа для GROF составляет -- USD.
Вырастет ли GROF в цене в этом году?
GROF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GROF для более подробного анализа.
