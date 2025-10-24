Цена Go Rest Offline (GROF)
Текущая цена Go Rest Offline (GROF) составляет $0,00015729. За последние 24 часа GROF торговался в диапазоне от $ 0,00014818 до $ 0,00015939, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GROF за все время составляет $ 0,0059774, а минимальная – $ 0,00014744.
Что касается краткосрочной динамики, GROF изменился на +0,08% за последний час, на +2,18% за 24 часа и на -8,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Go Rest Offline составляет $ 117,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GROF составляет 747,53M, а общее предложение – 999976018.481189. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,28K.
За сегодня изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0001147135.
За последние 60 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0001398997.
За последние 90 дней изменение цены Go Rest Offline на USD составило $ -0,0017397409443008975.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,18%
|30 дней
|$ -0,0001147135
|-72,93%
|60 дней
|$ -0,0001398997
|-88,94%
|90 дней
|$ -0,0017397409443008975
|-91,70%
GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.
Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.
It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.
We’re not here to launch another token.
We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.
NoFi is the new DeFi.
Понимание токеномики Go Rest Offline (GROF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GROF прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.