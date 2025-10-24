Что такое Gemo (GEMO)

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gemo (GEMO) Сколько стоит Gemo (GEMO) на сегодня? Актуальная цена GEMO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GEMO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GEMO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Gemo? Рыночная капитализация GEMO составляет $ 720,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GEMO? Циркулирующее предложение GEMO составляет 999,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GEMO? GEMO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GEMO за все время (ATL)? GEMO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GEMO? Объем торгов за последние 24 часа для GEMO составляет -- USD . Вырастет ли GEMO в цене в этом году? GEMO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GEMO для более подробного анализа.

