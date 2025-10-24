Что такое Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank's vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

Источник Geez PNutz (PNUTZ) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Geez PNutz (PNUTZ) Сколько стоит Geez PNutz (PNUTZ) на сегодня? Актуальная цена PNUTZ в USD – 0,309572 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PNUTZ в USD? $ 0,309572 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PNUTZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Geez PNutz? Рыночная капитализация PNUTZ составляет $ 128,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PNUTZ? Циркулирующее предложение PNUTZ составляет 415,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) PNUTZ? PNUTZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,674176 USD . Какова была минимальная цена PNUTZ за все время (ATL)? PNUTZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,129475 USD . Каков объем торгов PNUTZ? Объем торгов за последние 24 часа для PNUTZ составляет -- USD . Вырастет ли PNUTZ в цене в этом году? PNUTZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PNUTZ для более подробного анализа.

