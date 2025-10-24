Текущая цена Geez PNutz сегодня составляет 0,309572 USD. Следите за обновлениями цены PNUTZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PNUTZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Geez PNutz сегодня составляет 0,309572 USD. Следите за обновлениями цены PNUTZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PNUTZ прямо сейчас на MEXC.

$0,309572
$0,309572$0,309572
График цены Geez PNutz (PNUTZ) в реальном времени
Информация о ценах Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

$ 0,27696
$ 0,27696$ 0,27696
$ 0,307396
$ 0,307396$ 0,307396
$ 0,27696
$ 0,27696$ 0,27696

$ 0,307396
$ 0,307396$ 0,307396

$ 0,674176
$ 0,674176$ 0,674176

$ 0,129475
$ 0,129475$ 0,129475

+1,56%

+7,47%

-3,98%

-3,98%

Текущая цена Geez PNutz (PNUTZ) составляет $0,309572. За последние 24 часа PNUTZ торговался в диапазоне от $ 0,27696 до $ 0,307396, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PNUTZ за все время составляет $ 0,674176, а минимальная – $ 0,129475.

Что касается краткосрочной динамики, PNUTZ изменился на +1,56% за последний час, на +7,47% за 24 часа и на -3,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Geez PNutz (PNUTZ)

$ 128,47K
$ 128,47K$ 128,47K

--
----

$ 128,47K
$ 128,47K$ 128,47K

415,00K
415,00K 415,00K

415 000,0
415 000,0 415 000,0

Текущая рыночная капитализация Geez PNutz составляет $ 128,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PNUTZ составляет 415,00K, а общее предложение – 415000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 128,47K.

История цен Geez PNutz (PNUTZ) в USD

За сегодня изменение цены Geez PNutz на USD составило $ +0,02151019.
За последние 30 дней изменение цены Geez PNutz на USD составило $ -0,1214144789.
За последние 60 дней изменение цены Geez PNutz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Geez PNutz на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,02151019+7,47%
30 дней$ -0,1214144789-39,22%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Geez PNutz (PNUTZ)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Geez PNutz (USD)

Сколько будет стоить Geez PNutz (PNUTZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Geez PNutz (PNUTZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Geez PNutz.

Проверьте прогноз цены Geez PNutz!

PNUTZ на местную валюту

Токеномика Geez PNutz (PNUTZ)

Понимание токеномики Geez PNutz (PNUTZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PNUTZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Geez PNutz (PNUTZ)

Сколько стоит Geez PNutz (PNUTZ) на сегодня?
Актуальная цена PNUTZ в USD – 0,309572 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PNUTZ в USD?
Текущая цена PNUTZ в USD составляет $ 0,309572. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Geez PNutz?
Рыночная капитализация PNUTZ составляет $ 128,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PNUTZ?
Циркулирующее предложение PNUTZ составляет 415,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PNUTZ?
PNUTZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,674176 USD.
Какова была минимальная цена PNUTZ за все время (ATL)?
PNUTZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,129475 USD.
Каков объем торгов PNUTZ?
Объем торгов за последние 24 часа для PNUTZ составляет -- USD.
Вырастет ли PNUTZ в цене в этом году?
PNUTZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PNUTZ для более подробного анализа.
