Согласно вашему прогнозу, Geez PNutz потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,323647.

Согласно вашему прогнозу, Geez PNutz потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,339829.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена PNUTZ составляет $ 0,356820 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена PNUTZ в 2028 году составит $ 0,374661 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PNUTZ в 2029 году составит $ 0,393394 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PNUTZ в 2030 году составит $ 0,413064 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Geez PNutz потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,672838.

В 2050 году цена Geez PNutz потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,0959.