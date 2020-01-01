Токеномика GAMER (GMR)

Токеномика GAMER (GMR)

Откройте для себя ключевую информацию о GAMER (GMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.

Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.

Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Официальный сайт:
https://gmr.center

Токеномика и анализ цен GAMER (GMR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMER (GMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 439,53K
$ 439,53K$ 439,53K
Общее предложение:
$ 329,28M
$ 329,28M$ 329,28M
Оборотное предложение:
$ 329,28M
$ 329,28M$ 329,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 439,53K
$ 439,53K$ 439,53K
Исторический максимум:
$ 0,213187
$ 0,213187$ 0,213187
Исторический минимум:
$ 0,00004585
$ 0,00004585$ 0,00004585
Текущая цена:
$ 0,00133483
$ 0,00133483$ 0,00133483

Токеномика GAMER (GMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAMER (GMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMR, изучите текущую цену GMR!

Прогноз цены GMR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.