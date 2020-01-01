Токеномика GAMER (GMR) Откройте для себя ключевую информацию о GAMER (GMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAMER (GMR) We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Официальный сайт: https://gmr.center Купить GMR сейчас!

Токеномика и анализ цен GAMER (GMR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMER (GMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 439,53K $ 439,53K $ 439,53K Общее предложение: $ 329,28M $ 329,28M $ 329,28M Оборотное предложение: $ 329,28M $ 329,28M $ 329,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 439,53K $ 439,53K $ 439,53K Исторический максимум: $ 0,213187 $ 0,213187 $ 0,213187 Исторический минимум: $ 0,00004585 $ 0,00004585 $ 0,00004585 Текущая цена: $ 0,00133483 $ 0,00133483 $ 0,00133483 Узнайте больше о цене GAMER (GMR)

Токеномика GAMER (GMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAMER (GMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMR, изучите текущую цену GMR!

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