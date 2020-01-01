Токеномика BSA Project (BSA) Откройте для себя ключевую информацию о BSA Project (BSA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BSA Project (BSA) BSA расшифровывается как Building Solar Accounts, что означает систему, при которой солнечные панели устанавливаются на зданиях и генерируют чистую энергию. Концепция заключается в том, чтобы предоставить владельцам зданий возможность финансировать установку солнечных панелей за счет криптовалютных инвестиций. Этот инновационный подход не только делает солнечную энергию доступной для большего количества зданий, но и помогает сократить выбросы углекислого газа и зависимость от традиционных источников энергии. Официальный сайт: https://www.bsa-academy.net/ Whitepaper: https://www.bsa-academy.net/_files/ugd/489e47_467578fac6424c61b2e29f7047886942.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xf0333061d8ff799f6cedb748e06a2c9db9ffc20a Купить BSA сейчас!

Токеномика и анализ цен BSA Project (BSA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSA Project (BSA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00857 $ 0,00857 $ 0,00857 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000043 $ 0,000043 $ 0,000043 Узнайте больше о цене BSA Project (BSA)

Токеномика BSA Project (BSA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BSA Project (BSA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSA, изучите текущую цену BSA!

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