Информация о ценах Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,86% Изменение цены (1Д) +5,89% Изменение цены (7Д) -22,41% Изменение цены (7Д) -22,41%

Текущая цена Galactic Bonk (G-BONK) составляет --. За последние 24 часа G-BONK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена G-BONK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, G-BONK изменился на +0,86% за последний час, на +5,89% за 24 часа и на -22,41% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Galactic Bonk (G-BONK)

Рыночная капитализация $ 49,57K$ 49,57K $ 49,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,57K$ 49,57K $ 49,57K Оборотное предложение 865,92M 865,92M 865,92M Общее предложение 865 924 959,702812 865 924 959,702812 865 924 959,702812

Текущая рыночная капитализация Galactic Bonk составляет $ 49,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение G-BONK составляет 865,92M, а общее предложение – 865924959.702812. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,57K.