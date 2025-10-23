Текущая цена FUST Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FUST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FUST прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FUST Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FUST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FUST прямо сейчас на MEXC.

Логотип FUST Token

Цена FUST Token (FUST)

Не в листинге

Текущая цена 1 FUST в USD:

--
----
+6,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены FUST Token (FUST) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:11 (UTC+8)

Информация о ценах FUST Token (FUST) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5,46%

+6,38%

-0,78%

-0,78%

Текущая цена FUST Token (FUST) составляет --. За последние 24 часа FUST торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FUST за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FUST изменился на +5,46% за последний час, на +6,38% за 24 часа и на -0,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FUST Token (FUST)

$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M

--
----

$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M

33,00B
33,00B 33,00B

33 000 000 000,0
33 000 000 000,0 33 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация FUST Token составляет $ 3,14M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FUST составляет 33,00B, а общее предложение – 33000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,14M.

История цен FUST Token (FUST) в USD

За сегодня изменение цены FUST Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FUST Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены FUST Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FUST Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,38%
30 дней$ 0-28,56%
60 дней$ 0-40,62%
90 дней$ 0--

Что такое FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

Источник FUST Token (FUST)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены FUST Token (USD)

Сколько будет стоить FUST Token (FUST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FUST Token (FUST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FUST Token.

Проверьте прогноз цены FUST Token!

FUST на местную валюту

Токеномика FUST Token (FUST)

Понимание токеномики FUST Token (FUST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FUST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FUST Token (FUST)

Сколько стоит FUST Token (FUST) на сегодня?
Актуальная цена FUST в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FUST в USD?
Текущая цена FUST в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FUST Token?
Рыночная капитализация FUST составляет $ 3,14M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FUST?
Циркулирующее предложение FUST составляет 33,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FUST?
FUST достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена FUST за все время (ATL)?
FUST достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FUST?
Объем торгов за последние 24 часа для FUST составляет -- USD.
Вырастет ли FUST в цене в этом году?
FUST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FUST для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FUST Token (FUST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

