Что такое FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

Источник FUST Token (FUST) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика FUST Token (FUST)

Понимание токеномики FUST Token (FUST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FUST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FUST Token (FUST) Сколько стоит FUST Token (FUST) на сегодня? Актуальная цена FUST в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FUST в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FUST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FUST Token? Рыночная капитализация FUST составляет $ 3,14M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FUST? Циркулирующее предложение FUST составляет 33,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FUST? FUST достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FUST за все время (ATL)? FUST достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FUST? Объем торгов за последние 24 часа для FUST составляет -- USD . Вырастет ли FUST в цене в этом году? FUST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FUST для более подробного анализа.

