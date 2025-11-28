Что такое GIGGLE

Токеномика Giggle Fund (GIGGLE) Откройте для себя ключевую информацию о Giggle Fund (GIGGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Giggle Fund (GIGGLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giggle Fund (GIGGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,09M Общее предложение: $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,09M Исторический максимум: $ 287,4 Исторический минимум: $ 0,002154581463322289 Текущая цена: $ 118,09 Узнайте больше о цене Giggle Fund (GIGGLE) Купить GIGGLE сейчас!

Информация о Giggle Fund (GIGGLE) GIGGLE – это мемкоин, сочетающий в себе «благотворительность + образование», использующий механизм пожертвований в виде комиссий и нарратив Giggle Academy для создания бренда «делать добро с помощью мемов». GIGGLE – это мемкоин, сочетающий в себе «благотворительность + образование», использующий механизм пожертвований в виде комиссий и нарратив Giggle Academy для создания бренда «делать добро с помощью мемов». Официальный сайт: https://giggletoken.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Токеномика Giggle Fund (GIGGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Giggle Fund (GIGGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIGGLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIGGLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIGGLE, изучите текущую цену GIGGLE!

Как купить GIGGLE Заинтересованы в добавлении Giggle Fund (GIGGLE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GIGGLE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GIGGLE на MEXC прямо сейчас! История цены Giggle Fund (GIGGLE) Анализ истории цены GIGGLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GIGGLE прямо сейчас! Прогноз цены GIGGLE Хотите узнать, куда может двигаться GIGGLE? Наша страница прогноза цены GIGGLE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GIGGLE прямо сейчас!

