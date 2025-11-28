Токеномика Giggle Fund (GIGGLE)

Токеномика Giggle Fund (GIGGLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Giggle Fund (GIGGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:57:01 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Giggle Fund (GIGGLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giggle Fund (GIGGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 118,09M
$ 118,09M$ 118,09M
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 118,09M
$ 118,09M$ 118,09M
Исторический максимум:
$ 287,4
$ 287,4$ 287,4
Исторический минимум:
$ 0,002154581463322289
$ 0,002154581463322289$ 0,002154581463322289
Текущая цена:
$ 118,09
$ 118,09$ 118,09

Информация о Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE – это мемкоин, сочетающий в себе «благотворительность + образование», использующий механизм пожертвований в виде комиссий и нарратив Giggle Academy для создания бренда «делать добро с помощью мемов».

Официальный сайт:
https://giggletoken.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Токеномика Giggle Fund (GIGGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Giggle Fund (GIGGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GIGGLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GIGGLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIGGLE, изучите текущую цену GIGGLE!

