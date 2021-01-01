Токеномика Flare Token (1FLR) Откройте для себя ключевую информацию о Flare Token (1FLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flare Token (1FLR) What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Официальный сайт: https://pipeflare.io Купить 1FLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Flare Token (1FLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flare Token (1FLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,63K $ 12,63K $ 12,63K Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,63K $ 12,63K $ 12,63K Исторический максимум: $ 0,00261622 $ 0,00261622 $ 0,00261622 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Flare Token (1FLR)

Токеномика Flare Token (1FLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flare Token (1FLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1FLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1FLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1FLR, изучите текущую цену 1FLR!

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