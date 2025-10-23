Текущая цена Fidelity Digital Interest Token сегодня составляет 1 USD. Следите за обновлениями цены FDIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FDIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fidelity Digital Interest Token сегодня составляет 1 USD. Следите за обновлениями цены FDIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FDIT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Fidelity Digital Interest Token

Цена Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 FDIT в USD:

$1
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Fidelity Digital Interest Token (FDIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:39:46 (UTC+8)

Информация о ценах Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,0
Мин 24Ч
$ 1,0
Макс 24Ч

$ 1,0
$ 1,0
$ 1,0
$ 1,0
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Текущая цена Fidelity Digital Interest Token (FDIT) составляет $1. За последние 24 часа FDIT торговался в диапазоне от $ 1,0 до $ 1,0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FDIT за все время составляет $ 1,0, а минимальная – $ 1,0.

Что касается краткосрочной динамики, FDIT изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

$ 229,95M
--
$ 229,95M
229,95M
229 953 588,16
Текущая рыночная капитализация Fidelity Digital Interest Token составляет $ 229,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FDIT составляет 229,95M, а общее предложение – 229953588.16. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 229,95M.

История цен Fidelity Digital Interest Token (FDIT) в USD

За сегодня изменение цены Fidelity Digital Interest Token на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Fidelity Digital Interest Token на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Fidelity Digital Interest Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fidelity Digital Interest Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Источник Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Fidelity Digital Interest Token (USD)

Сколько будет стоить Fidelity Digital Interest Token (FDIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fidelity Digital Interest Token (FDIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fidelity Digital Interest Token.

Проверьте прогноз цены Fidelity Digital Interest Token!

FDIT на местную валюту

Токеномика Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Понимание токеномики Fidelity Digital Interest Token (FDIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FDIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Сколько стоит Fidelity Digital Interest Token (FDIT) на сегодня?
Актуальная цена FDIT в USD – 1,0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FDIT в USD?
Текущая цена FDIT в USD составляет $ 1,0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fidelity Digital Interest Token?
Рыночная капитализация FDIT составляет $ 229,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FDIT?
Циркулирующее предложение FDIT составляет 229,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FDIT?
FDIT достиг максимальной цены (ATH) в 1,0 USD.
Какова была минимальная цена FDIT за все время (ATL)?
FDIT достиг минимальной цены (ATL) в 1,0 USD.
Каков объем торгов FDIT?
Объем торгов за последние 24 часа для FDIT составляет -- USD.
Вырастет ли FDIT в цене в этом году?
FDIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FDIT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.