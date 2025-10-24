Текущая цена FEED GAZA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GAZA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAZA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FEED GAZA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GAZA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAZA прямо сейчас на MEXC.

--
----
-2,90%1D
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00292393
$ 0,00292393$ 0,00292393

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

-2,96%

-20,66%

-20,66%

Текущая цена FEED GAZA (GAZA) составляет --. За последние 24 часа GAZA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GAZA за все время составляет $ 0,00292393, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GAZA изменился на +0,08% за последний час, на -2,96% за 24 часа и на -20,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FEED GAZA (GAZA)

$ 15,47K
$ 15,47K$ 15,47K

--
----

$ 15,47K
$ 15,47K$ 15,47K

999,48M
999,48M 999,48M

999 477 574,8010353
999 477 574,8010353 999 477 574,8010353

Текущая рыночная капитализация FEED GAZA составляет $ 15,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GAZA составляет 999,48M, а общее предложение – 999477574.8010353. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,47K.

История цен FEED GAZA (GAZA) в USD

За сегодня изменение цены FEED GAZA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FEED GAZA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены FEED GAZA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FEED GAZA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,96%
30 дней$ 0-69,30%
60 дней$ 0-78,52%
90 дней$ 0--

Что такое FEED GAZA (GAZA)

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

Источник FEED GAZA (GAZA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены FEED GAZA (USD)

Сколько будет стоить FEED GAZA (GAZA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FEED GAZA (GAZA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FEED GAZA.

Проверьте прогноз цены FEED GAZA!

GAZA на местную валюту

Токеномика FEED GAZA (GAZA)

Понимание токеномики FEED GAZA (GAZA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAZA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FEED GAZA (GAZA)

Сколько стоит FEED GAZA (GAZA) на сегодня?
Актуальная цена GAZA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GAZA в USD?
Текущая цена GAZA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FEED GAZA?
Рыночная капитализация GAZA составляет $ 15,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GAZA?
Циркулирующее предложение GAZA составляет 999,48M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GAZA?
GAZA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00292393 USD.
Какова была минимальная цена GAZA за все время (ATL)?
GAZA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GAZA?
Объем торгов за последние 24 часа для GAZA составляет -- USD.
Вырастет ли GAZA в цене в этом году?
GAZA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GAZA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:53:06 (UTC+8)

