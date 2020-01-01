Токеномика Fabs (FABS) Откройте для себя ключевую информацию о Fabs (FABS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fabs (FABS) FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Официальный сайт: https://www.fabsmeme.vip/ Купить FABS сейчас!

Токеномика и анализ цен Fabs (FABS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fabs (FABS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,14K $ 71,14K $ 71,14K Общее предложение: $ 52,90M $ 52,90M $ 52,90M Оборотное предложение: $ 52,90M $ 52,90M $ 52,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,14K $ 71,14K $ 71,14K Исторический максимум: $ 0,01194263 $ 0,01194263 $ 0,01194263 Исторический минимум: $ 0,00126617 $ 0,00126617 $ 0,00126617 Текущая цена: $ 0,00134464 $ 0,00134464 $ 0,00134464 Узнайте больше о цене Fabs (FABS)

Токеномика Fabs (FABS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fabs (FABS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FABS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FABS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FABS, изучите текущую цену FABS!

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