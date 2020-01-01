Токеномика Baby Shark Meme (BABYSHARK) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shark Meme (BABYSHARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto – это мемкоин Web3, которая переносит культового персонажа Baby Shark в мир блокчейна. С помощью NFT, игр и токеномики она вовлекает более 1 миллиарда поклонников в веселое децентрализованное сообщество, объединяя развлечения и криптовалюты для создания уникального цифрового опыта. Официальный сайт: https://babysharkmeme.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Купить BABYSHARK сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Shark Meme (BABYSHARK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shark Meme (BABYSHARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 849,35M $ 849,35M $ 849,35M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,285 $ 0,285 $ 0,285 Исторический минимум: $ 0,001023028137606008 $ 0,001023028137606008 $ 0,001023028137606008 Текущая цена: $ 0,001195 $ 0,001195 $ 0,001195 Узнайте больше о цене Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Токеномика Baby Shark Meme (BABYSHARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Shark Meme (BABYSHARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYSHARK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYSHARK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYSHARK, изучите текущую цену BABYSHARK!

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