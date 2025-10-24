Текущая цена Exit Liquidity сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RETAIL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETAIL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Exit Liquidity сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RETAIL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETAIL прямо сейчас на MEXC.

Цена Exit Liquidity (RETAIL)

Текущая цена 1 RETAIL в USD:

$0,00083465
$0,00083465
-15,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Exit Liquidity (RETAIL) в реальном времени
Информация о ценах Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00100697
$ 0,00100697
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0,00100697
$ 0,00100697

$ 0,00168409
$ 0,00168409

$ 0
$ 0

-6,06%

-15,82%

-32,07%

-32,07%

Текущая цена Exit Liquidity (RETAIL) составляет --. За последние 24 часа RETAIL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00100697, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RETAIL за все время составляет $ 0,00168409, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RETAIL изменился на -6,06% за последний час, на -15,82% за 24 часа и на -32,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Exit Liquidity (RETAIL)

$ 835,63K
$ 835,63K

--
--

$ 835,63K
$ 835,63K

999,99M
999,99M

999 992 863,526202
999 992 863,526202

Текущая рыночная капитализация Exit Liquidity составляет $ 835,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RETAIL составляет 999,99M, а общее предложение – 999992863.526202. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 835,63K.

История цен Exit Liquidity (RETAIL) в USD

За сегодня изменение цены Exit Liquidity на USD составило $ -0,00015685985467527.
За последние 30 дней изменение цены Exit Liquidity на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Exit Liquidity на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Exit Liquidity на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00015685985467527-15,82%
30 дней$ 0-28,77%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Exit Liquidity (RETAIL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Exit Liquidity (USD)

Сколько будет стоить Exit Liquidity (RETAIL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Exit Liquidity (RETAIL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Exit Liquidity.

Проверьте прогноз цены Exit Liquidity!

RETAIL на местную валюту

Токеномика Exit Liquidity (RETAIL)

Понимание токеномики Exit Liquidity (RETAIL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETAIL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Exit Liquidity (RETAIL)

Сколько стоит Exit Liquidity (RETAIL) на сегодня?
Актуальная цена RETAIL в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RETAIL в USD?
Текущая цена RETAIL в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Exit Liquidity?
Рыночная капитализация RETAIL составляет $ 835,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RETAIL?
Циркулирующее предложение RETAIL составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RETAIL?
RETAIL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00168409 USD.
Какова была минимальная цена RETAIL за все время (ATL)?
RETAIL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RETAIL?
Объем торгов за последние 24 часа для RETAIL составляет -- USD.
Вырастет ли RETAIL в цене в этом году?
RETAIL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETAIL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.