Текущая цена Evolve PRO сегодня составляет 0,04619188 USD. Следите за обновлениями цены EVOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EVOP прямо сейчас на MEXC.

Логотип Evolve PRO

Цена Evolve PRO (EVOP)

Не в листинге

Текущая цена 1 EVOP в USD:

$0,04619188
+6,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Evolve PRO (EVOP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:39:25 (UTC+8)

Информация о ценах Evolve PRO (EVOP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04212245
Мин 24Ч
$ 0,04594179
Макс 24Ч

$ 0,04212245
$ 0,04594179
$ 0,074445
$ 0,0031876
+5,43%

+6,79%

-0,04%

-0,04%

Текущая цена Evolve PRO (EVOP) составляет $0,04619188. За последние 24 часа EVOP торговался в диапазоне от $ 0,04212245 до $ 0,04594179, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EVOP за все время составляет $ 0,074445, а минимальная – $ 0,0031876.

Что касается краткосрочной динамики, EVOP изменился на +5,43% за последний час, на +6,79% за 24 часа и на -0,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Evolve PRO (EVOP)

$ 2,30M
--
$ 2,30M
50,00M
50 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Evolve PRO составляет $ 2,30M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EVOP составляет 50,00M, а общее предложение – 50000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,30M.

История цен Evolve PRO (EVOP) в USD

За сегодня изменение цены Evolve PRO на USD составило $ +0,00293768.
За последние 30 дней изменение цены Evolve PRO на USD составило $ +0,0085699564.
За последние 60 дней изменение цены Evolve PRO на USD составило $ +0,0402351275.
За последние 90 дней изменение цены Evolve PRO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00293768+6,79%
30 дней$ +0,0085699564+18,55%
60 дней$ +0,0402351275+87,10%
90 дней$ 0--

Что такое Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Evolve PRO (EVOP)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Evolve PRO (USD)

Сколько будет стоить Evolve PRO (EVOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Evolve PRO (EVOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Evolve PRO.

Проверьте прогноз цены Evolve PRO!

EVOP на местную валюту

Токеномика Evolve PRO (EVOP)

Понимание токеномики Evolve PRO (EVOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EVOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Evolve PRO (EVOP)

Сколько стоит Evolve PRO (EVOP) на сегодня?
Актуальная цена EVOP в USD – 0,04619188 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EVOP в USD?
Текущая цена EVOP в USD составляет $ 0,04619188. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Evolve PRO?
Рыночная капитализация EVOP составляет $ 2,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EVOP?
Циркулирующее предложение EVOP составляет 50,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EVOP?
EVOP достиг максимальной цены (ATH) в 0,074445 USD.
Какова была минимальная цена EVOP за все время (ATL)?
EVOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,0031876 USD.
Каков объем торгов EVOP?
Объем торгов за последние 24 часа для EVOP составляет -- USD.
Вырастет ли EVOP в цене в этом году?
EVOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EVOP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.