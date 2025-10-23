Что такое Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading. EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Evolve PRO (EVOP) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Evolve PRO (USD)

Сколько будет стоить Evolve PRO (EVOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Evolve PRO (EVOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Evolve PRO.

Проверьте прогноз цены Evolve PRO!

EVOP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Evolve PRO (EVOP)

Понимание токеномики Evolve PRO (EVOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EVOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Evolve PRO (EVOP) Сколько стоит Evolve PRO (EVOP) на сегодня? Актуальная цена EVOP в USD – 0,04619188 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EVOP в USD? $ 0,04619188 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EVOP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Evolve PRO? Рыночная капитализация EVOP составляет $ 2,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EVOP? Циркулирующее предложение EVOP составляет 50,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EVOP? EVOP достиг максимальной цены (ATH) в 0,074445 USD . Какова была минимальная цена EVOP за все время (ATL)? EVOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,0031876 USD . Каков объем торгов EVOP? Объем торгов за последние 24 часа для EVOP составляет -- USD . Вырастет ли EVOP в цене в этом году? EVOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EVOP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Evolve PRO (EVOP)