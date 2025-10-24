Что такое EVA (EVA)

EVA Agent Online gives AI characters a "soul" — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots. Powered by the $EVA token, they grow through every interaction. It's like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

Источник EVA (EVA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены EVA (USD)

Сколько будет стоить EVA (EVA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EVA (EVA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EVA.

Проверьте прогноз цены EVA!

EVA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика EVA (EVA)

Понимание токеномики EVA (EVA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EVA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EVA (EVA) Сколько стоит EVA (EVA) на сегодня? Актуальная цена EVA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EVA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EVA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация EVA? Рыночная капитализация EVA составляет $ 409,81K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EVA? Циркулирующее предложение EVA составляет 897,86M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EVA? EVA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00159008 USD . Какова была минимальная цена EVA за все время (ATL)? EVA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов EVA? Объем торгов за последние 24 часа для EVA составляет -- USD . Вырастет ли EVA в цене в этом году? EVA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EVA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии EVA (EVA)