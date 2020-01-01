Токеномика Euro Tether (EURT) Откройте для себя ключевую информацию о Euro Tether (EURT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Euro Tether (EURT) Официальный сайт: https://tether.to/ Купить EURT сейчас!

Токеномика и анализ цен Euro Tether (EURT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Euro Tether (EURT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,04M $ 6,04M $ 6,04M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,10M $ 58,10M $ 58,10M Исторический максимум: $ 1,31 $ 1,31 $ 1,31 Исторический минимум: $ 0,944541 $ 0,944541 $ 0,944541 Текущая цена: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Узнайте больше о цене Euro Tether (EURT)

Токеномика Euro Tether (EURT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Euro Tether (EURT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EURT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EURT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURT, изучите текущую цену EURT!

Прогноз цены EURT Хотите узнать, куда может двигаться EURT? Наша страница прогноза цены EURT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EURT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!