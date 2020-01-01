Токеномика EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Откройте для себя ключевую информацию о EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официальный сайт: https://app.morpho.org/vault Купить ERY сейчас!

Токеномика и анализ цен EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,44K $ 68,44K $ 68,44K Общее предложение: $ 49,22K $ 49,22K $ 49,22K Оборотное предложение: $ 49,22K $ 49,22K $ 49,22K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,44K $ 68,44K $ 68,44K Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: $ 1,047 $ 1,047 $ 1,047 Текущая цена: $ 1,39 $ 1,39 $ 1,39 Узнайте больше о цене EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Токеномика EURe Real Yield Morpho Vault (ERY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ERY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ERY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERY, изучите текущую цену ERY!

Прогноз цены ERY Хотите узнать, куда может двигаться ERY? Наша страница прогноза цены ERY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ERY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!