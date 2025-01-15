Цена ETH Printer (ETHPRINTER)
Текущая цена ETH Printer (ETHPRINTER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 266.20K USD. Цена ETHPRINTER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ETH Printer:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.13K USD
- Изменение цены ETH Printer в течение дня составляет -16.48%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены ETH Printer на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ETH Printer на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ETH Printer на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ETH Printer на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-16.48%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ETH Printer: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.20%
-16.48%
-12.67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever. Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth.
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