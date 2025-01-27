Цена Elon4AfD (ELON4AFD)
Текущая цена Elon4AfD (ELON4AFD) сегодня составляет 0.03376688 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 33.77M USD. Цена ELON4AFD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Elon4AfD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 314.60K USD
- Изменение цены Elon4AfD в течение дня составляет +5.03%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Elon4AfD на USD составило $ +0.00161646.
За последние 30 дней изменение цены Elon4AfD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Elon4AfD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Elon4AfD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00161646
|+5.03%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Elon4AfD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.75%
+5.03%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Elon4AfD is a memecoin that began as a fun, lighthearted project but has rapidly evolved into a powerful and growing movement. It symbolizes freedom of speech, innovation, and sovereignty, rallying a passionate community dedicated to creating change. Unlike typical memecoins, Elon4AfD combines humor with a purpose, uniting people who share values of liberty and progress. The project continues to attract international attention, driven by its active community, growing influence, and its mission to inspire positive change through crypto and beyond. 🚀🌍
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|1 ELON4AFD к AUD
A$0.0533516704
|1 ELON4AFD к GBP
￡0.027013504
|1 ELON4AFD к EUR
€0.032078536
|1 ELON4AFD к USD
$0.03376688
|1 ELON4AFD к MYR
RM0.1478989344
|1 ELON4AFD к TRY
₺1.2041269408
|1 ELON4AFD к JPY
¥5.2446718016
|1 ELON4AFD к RUB
₽3.3115179216
|1 ELON4AFD к INR
₹2.9100297184
|1 ELON4AFD к IDR
Rp544.6270205264
|1 ELON4AFD к PHP
₱1.9706351168
|1 ELON4AFD к EGP
￡E.1.7011754144
|1 ELON4AFD к BRL
R$0.1995622608
|1 ELON4AFD к CAD
C$0.0482866384
|1 ELON4AFD к BDT
৳4.1101046336
|1 ELON4AFD к NGN
₦52.5963052944
|1 ELON4AFD к UAH
₴1.4124685904
|1 ELON4AFD к VES
Bs1.89094528
|1 ELON4AFD к PKR
Rs9.3952966912
|1 ELON4AFD к KZT
₸17.4595029728
|1 ELON4AFD к THB
฿1.1355801744
|1 ELON4AFD к TWD
NT$1.1055276512
|1 ELON4AFD к CHF
Fr0.030390192
|1 ELON4AFD к HKD
HK$0.2627063264
|1 ELON4AFD к MAD
.د.م0.3363181248