Что такое Drawnblade (BLADE)

Drawnblade is a Telegram-based leverage trading bot built for Solana on-chain tokens and high-speed token launches. It allows users to open isolated long positions with adjustable leverage directly from Telegram. Using a triple-wallet architecture (user, trade, project), it ensures secure fund separation, sub-second trade execution, and real-time risk control. The bot routes trades across decentralized exchanges and manages liquidation and profit logic automatically. The BLADE token powers the ecosystem by enabling revenue sharing, governance, and access to advanced features. Drawnblade is a Telegram-based leverage trading bot built for Solana on-chain tokens and high-speed token launches. It allows users to open isolated long positions with adjustable leverage directly from Telegram. Using a triple-wallet architecture (user, trade, project), it ensures secure fund separation, sub-second trade execution, and real-time risk control. The bot routes trades across decentralized exchanges and manages liquidation and profit logic automatically. The BLADE token powers the ecosystem by enabling revenue sharing, governance, and access to advanced features.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Drawnblade (BLADE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Drawnblade (USD)

Сколько будет стоить Drawnblade (BLADE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Drawnblade (BLADE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Drawnblade.

Проверьте прогноз цены Drawnblade!

BLADE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Drawnblade (BLADE)

Понимание токеномики Drawnblade (BLADE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLADE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drawnblade (BLADE) Сколько стоит Drawnblade (BLADE) на сегодня? Актуальная цена BLADE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BLADE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BLADE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Drawnblade? Рыночная капитализация BLADE составляет $ 59,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BLADE? Циркулирующее предложение BLADE составляет 999,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BLADE? BLADE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BLADE за все время (ATL)? BLADE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BLADE? Объем торгов за последние 24 часа для BLADE составляет -- USD . Вырастет ли BLADE в цене в этом году? BLADE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLADE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Drawnblade (BLADE)