Токеномика Dragon Coin ($DGN)
Токеномика и анализ цен Dragon Coin ($DGN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon Coin ($DGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Dragon Coin ($DGN)
Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.
Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.
Токеномика Dragon Coin ($DGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dragon Coin ($DGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $DGN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $DGN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DGN, изучите текущую цену $DGN!
Прогноз цены $DGN
Хотите узнать, куда может двигаться $DGN? Наша страница прогноза цены $DGN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»