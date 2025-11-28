Что такое 0G

Токеномика и анализ цен 0G (0G) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0G (0G), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20B Исторический максимум: $ 7,15 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 1,201 Узнайте больше о цене 0G (0G) Купить 0G сейчас!

Информация о 0G (0G) Протокол 0G – крупнейший в Web3 deAIOS и экосистема уровня L1; бесконечно масштабируемая инфраструктура, включающая модульный блокчейн L1, экономичное хранилище, проверяемый ИИ, генеративные агенты, AI DAO и единый сервисный маркетплейс Протокол 0G – крупнейший в Web3 deAIOS и экосистема уровня L1; бесконечно масштабируемая инфраструктура, включающая модульный блокчейн L1, экономичное хранилище, проверяемый ИИ, генеративные агенты, AI DAO и единый сервисный маркетплейс Официальный сайт: https://0g.ai/ Whitepaper: https://cdn.jsdelivr.net/gh/0glabs/0g-doc/static/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://chainscan.0g.ai/

Токеномика 0G (0G): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0G (0G) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 0G, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 0G. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 0G, изучите текущую цену 0G!

Как купить 0G Заинтересованы в добавлении 0G (0G) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 0G, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 0G на MEXC прямо сейчас! История цены 0G (0G) Анализ истории цены 0G помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 0G прямо сейчас! Прогноз цены 0G Хотите узнать, куда может двигаться 0G? Наша страница прогноза цены 0G объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 0G прямо сейчас!

