Цена DOUBT (DOUBT)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOUBT в USD:

$0,00553361
-3,80%1D
USD
График цены DOUBT (DOUBT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:37:40 (UTC+8)

Информация о ценах DOUBT (DOUBT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00536737
Мин 24Ч
$ 0,00577434
Макс 24Ч

$ 0,00536737
$ 0,00577434
$ 0,0090364
$ 0,00482898
-0,02%

-3,93%

+7,92%

+7,92%

Текущая цена DOUBT (DOUBT) составляет $0,00553757. За последние 24 часа DOUBT торговался в диапазоне от $ 0,00536737 до $ 0,00577434, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOUBT за все время составляет $ 0,0090364, а минимальная – $ 0,00482898.

Что касается краткосрочной динамики, DOUBT изменился на -0,02% за последний час, на -3,93% за 24 часа и на +7,92% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DOUBT (DOUBT)

$ 5,26M
--
$ 5,26M
950,00M
950 000 000,0
Текущая рыночная капитализация DOUBT составляет $ 5,26M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOUBT составляет 950,00M, а общее предложение – 950000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,26M.

История цен DOUBT (DOUBT) в USD

За сегодня изменение цены DOUBT на USD составило $ -0,000226769336867755.
За последние 30 дней изменение цены DOUBT на USD составило $ -0,0005170656.
За последние 60 дней изменение цены DOUBT на USD составило $ -0,0016006274.
За последние 90 дней изменение цены DOUBT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000226769336867755-3,93%
30 дней$ -0,0005170656-9,33%
60 дней$ -0,0016006274-28,90%
90 дней$ 0--

Что такое DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

Источник DOUBT (DOUBT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DOUBT (USD)

Сколько будет стоить DOUBT (DOUBT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DOUBT (DOUBT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DOUBT.

DOUBT на местную валюту

Токеномика DOUBT (DOUBT)

Понимание токеномики DOUBT (DOUBT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOUBT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DOUBT (DOUBT)

Сколько стоит DOUBT (DOUBT) на сегодня?
Актуальная цена DOUBT в USD – 0,00553757 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOUBT в USD?
Текущая цена DOUBT в USD составляет $ 0,00553757. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DOUBT?
Рыночная капитализация DOUBT составляет $ 5,26M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOUBT?
Циркулирующее предложение DOUBT составляет 950,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOUBT?
DOUBT достиг максимальной цены (ATH) в 0,0090364 USD.
Какова была минимальная цена DOUBT за все время (ATL)?
DOUBT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00482898 USD.
Каков объем торгов DOUBT?
Объем торгов за последние 24 часа для DOUBT составляет -- USD.
Вырастет ли DOUBT в цене в этом году?
DOUBT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOUBT для более подробного анализа.
