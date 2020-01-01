Токеномика Donkee (DONKEE) Откройте для себя ключевую информацию о Donkee (DONKEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Donkee (DONKEE) What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana. Официальный сайт: https://donkeeonsol.xyz/ Whitepaper: https://donkeeonsol.xyz/ Купить DONKEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Donkee (DONKEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Donkee (DONKEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,17K $ 10,17K $ 10,17K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,17K $ 10,17K $ 10,17K Исторический максимум: $ 0,00487944 $ 0,00487944 $ 0,00487944 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Donkee (DONKEE)

Токеномика Donkee (DONKEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Donkee (DONKEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DONKEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DONKEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DONKEE, изучите текущую цену DONKEE!

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