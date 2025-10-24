Текущая цена donk on bonk сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DONK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DONK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена donk on bonk сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DONK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DONK прямо сейчас на MEXC.

Логотип donk on bonk

Цена donk on bonk (DONK)

Не в листинге

Текущая цена 1 DONK в USD:

--
----
-20,70%1D
mexc
USD
График цены donk on bonk (DONK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:50:15 (UTC+8)

Информация о ценах donk on bonk (DONK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,54%

-20,77%

-12,10%

-12,10%

Текущая цена donk on bonk (DONK) составляет --. За последние 24 часа DONK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DONK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DONK изменился на +0,54% за последний час, на -20,77% за 24 часа и на -12,10% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация donk on bonk (DONK)

$ 23,10K
$ 23,10K$ 23,10K

--
----

$ 23,10K
$ 23,10K$ 23,10K

68,97B
68,97B 68,97B

68 969 766 741,57141
68 969 766 741,57141 68 969 766 741,57141

Текущая рыночная капитализация donk on bonk составляет $ 23,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DONK составляет 68,97B, а общее предложение – 68969766741.57141. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,10K.

История цен donk on bonk (DONK) в USD

За сегодня изменение цены donk on bonk на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены donk on bonk на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены donk on bonk на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены donk on bonk на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-20,77%
30 дней$ 0+27,98%
60 дней$ 0-36,60%
90 дней$ 0--

Что такое donk on bonk (DONK)

we all love a bunch of donks.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник donk on bonk (DONK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены donk on bonk (USD)

Сколько будет стоить donk on bonk (DONK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов donk on bonk (DONK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для donk on bonk.

Проверьте прогноз цены donk on bonk!

DONK на местную валюту

Токеномика donk on bonk (DONK)

Понимание токеномики donk on bonk (DONK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DONK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о donk on bonk (DONK)

Сколько стоит donk on bonk (DONK) на сегодня?
Актуальная цена DONK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DONK в USD?
Текущая цена DONK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация donk on bonk?
Рыночная капитализация DONK составляет $ 23,10K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DONK?
Циркулирующее предложение DONK составляет 68,97B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DONK?
DONK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DONK за все время (ATL)?
DONK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DONK?
Объем торгов за последние 24 часа для DONK составляет -- USD.
Вырастет ли DONK в цене в этом году?
DONK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DONK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:50:15 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.