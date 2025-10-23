Текущая рыночная капитализация Dollar Cost Average составляет $ 805,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DCA составляет 999,99M, а общее предложение – 999990928.270082. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 805,24K.

Текущая цена Dollar Cost Average (DCA) составляет $0,00080524. За последние 24 часа DCA торговался в диапазоне от $ 0,00068277 до $ 0,0008158, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DCA за все время составляет $ 0,00301457, а минимальная – $ 0,0003616.

История цен Dollar Cost Average (DCA) в USD

За сегодня изменение цены Dollar Cost Average на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Dollar Cost Average на USD составило $ -0,0002785358.

За последние 60 дней изменение цены Dollar Cost Average на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены Dollar Cost Average на USD составило $ 0.