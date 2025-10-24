Текущая цена DOGUE сегодня составляет 0,00001969 USD. Следите за обновлениями цены DOGUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGUE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DOGUE сегодня составляет 0,00001969 USD. Следите за обновлениями цены DOGUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGUE прямо сейчас на MEXC.

Логотип DOGUE

Цена DOGUE (DOGUE)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOGUE в USD:

--
----
+6,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены DOGUE (DOGUE) в реальном времени
Информация о ценах DOGUE (DOGUE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001841
$ 0,00001841$ 0,00001841
Мин 24Ч
$ 0,000020
$ 0,000020$ 0,000020
Макс 24Ч

$ 0,00001841
$ 0,00001841$ 0,00001841

$ 0,000020
$ 0,000020$ 0,000020

$ 0,00018453
$ 0,00018453$ 0,00018453

$ 0,00001328
$ 0,00001328$ 0,00001328

-0,31%

+6,39%

+37,58%

+37,58%

Текущая цена DOGUE (DOGUE) составляет $0,00001969. За последние 24 часа DOGUE торговался в диапазоне от $ 0,00001841 до $ 0,000020, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGUE за все время составляет $ 0,00018453, а минимальная – $ 0,00001328.

Что касается краткосрочной динамики, DOGUE изменился на -0,31% за последний час, на +6,39% за 24 часа и на +37,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DOGUE (DOGUE)

$ 19,69K
$ 19,69K$ 19,69K

--
----

$ 19,69K
$ 19,69K$ 19,69K

999,78M
999,78M 999,78M

999 775 588,333782
999 775 588,333782 999 775 588,333782

Текущая рыночная капитализация DOGUE составляет $ 19,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGUE составляет 999,78M, а общее предложение – 999775588.333782. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,69K.

История цен DOGUE (DOGUE) в USD

За сегодня изменение цены DOGUE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DOGUE на USD составило $ -0,0000061435.
За последние 60 дней изменение цены DOGUE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DOGUE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,39%
30 дней$ -0,0000061435-31,20%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DOGUE (DOGUE)

DOGUE – The Gentleman of Memecoins

DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor.

Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman.

DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world.

We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены DOGUE (USD)

Сколько будет стоить DOGUE (DOGUE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DOGUE (DOGUE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DOGUE.

Проверьте прогноз цены DOGUE!

DOGUE на местную валюту

Токеномика DOGUE (DOGUE)

Понимание токеномики DOGUE (DOGUE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGUE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DOGUE (DOGUE)

Сколько стоит DOGUE (DOGUE) на сегодня?
Актуальная цена DOGUE в USD – 0,00001969 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGUE в USD?
Текущая цена DOGUE в USD составляет $ 0,00001969. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DOGUE?
Рыночная капитализация DOGUE составляет $ 19,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGUE?
Циркулирующее предложение DOGUE составляет 999,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGUE?
DOGUE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00018453 USD.
Какова была минимальная цена DOGUE за все время (ATL)?
DOGUE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001328 USD.
Каков объем торгов DOGUE?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGUE составляет -- USD.
Вырастет ли DOGUE в цене в этом году?
DOGUE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGUE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.