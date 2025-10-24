Текущая цена Dogenarii coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGENARII к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGENARII прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dogenarii coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGENARII к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGENARII прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DOGENARII

Информация о цене DOGENARII

Официальный сайт DOGENARII

Токеномика DOGENARII

Прогноз цен DOGENARII

Логотип Dogenarii coin

Цена Dogenarii coin (DOGENARII)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOGENARII в USD:

--
----
-1,70%1D
mexc
USD
График цены Dogenarii coin (DOGENARII) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:49:27 (UTC+8)

Информация о ценах Dogenarii coin (DOGENARII) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,71%

-1,73%

-1,68%

-1,68%

Текущая цена Dogenarii coin (DOGENARII) составляет --. За последние 24 часа DOGENARII торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGENARII за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOGENARII изменился на +0,71% за последний час, на -1,73% за 24 часа и на -1,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dogenarii coin (DOGENARII)

$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K

--
----

$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dogenarii coin составляет $ 24,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGENARII составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,35K.

История цен Dogenarii coin (DOGENARII) в USD

За сегодня изменение цены Dogenarii coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dogenarii coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dogenarii coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dogenarii coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,73%
30 дней$ 0-55,94%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Dogenarii coin (DOGENARII)

DOGENARII is a community-driven meme token built for fun, culture, and innovation. Backed by a passionate CTO-led team, DOGENARII blends humor with blockchain technology, creating a unique space in the meme coin universe. Inspired by internet culture and fueled by community spirit, DOGENARII aims to grow through transparency, creativity, and decentralized engagement. With no pre-sale or hidden agendas, it's built for the people, by the people — a true meme token for the next generation of crypto enthusiasts.

Источник Dogenarii coin (DOGENARII)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dogenarii coin (USD)

Сколько будет стоить Dogenarii coin (DOGENARII) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dogenarii coin (DOGENARII) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dogenarii coin.

Проверьте прогноз цены Dogenarii coin!

DOGENARII на местную валюту

Токеномика Dogenarii coin (DOGENARII)

Понимание токеномики Dogenarii coin (DOGENARII) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGENARII прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dogenarii coin (DOGENARII)

Сколько стоит Dogenarii coin (DOGENARII) на сегодня?
Актуальная цена DOGENARII в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGENARII в USD?
Текущая цена DOGENARII в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dogenarii coin?
Рыночная капитализация DOGENARII составляет $ 24,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGENARII?
Циркулирующее предложение DOGENARII составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGENARII?
DOGENARII достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DOGENARII за все время (ATL)?
DOGENARII достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DOGENARII?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGENARII составляет -- USD.
Вырастет ли DOGENARII в цене в этом году?
DOGENARII может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGENARII для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:49:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dogenarii coin (DOGENARII)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.