Токеномика и анализ цен Ditto (DITTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ditto (DITTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,01K $ 6,01K $ 6,01K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,01K $ 6,01K $ 6,01K Исторический максимум: $ 0,070174 $ 0,070174 $ 0,070174 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00060094 $ 0,00060094 $ 0,00060094

Информация о Ditto (DITTO) Ditto is a new-gen intelligence platform and accompanying auto-trading bot. Ditto combines deep-reach analytics, on-chain metrics, individualized wallet ratings and social sentiment, all fed through an AI-formulated rating system, to discover only the most promising up-and-coming tokens, all before the masses. Use the platform individually or pair it with the Ditto trading bot which automatically buys and sells top-rated tokens, the choice is yours. Официальный сайт: https://www.dittoproject.org

Токеномика Ditto (DITTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ditto (DITTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DITTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DITTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

