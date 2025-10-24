Что такое Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it's digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Токеномика Digital Gold (GOLD)

Понимание токеномики Digital Gold (GOLD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOLD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Digital Gold (GOLD) Сколько стоит Digital Gold (GOLD) на сегодня? Актуальная цена GOLD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GOLD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GOLD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Digital Gold? Рыночная капитализация GOLD составляет $ 17,59K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GOLD? Циркулирующее предложение GOLD составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GOLD? GOLD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GOLD за все время (ATL)? GOLD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GOLD? Объем торгов за последние 24 часа для GOLD составляет -- USD . Вырастет ли GOLD в цене в этом году? GOLD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOLD для более подробного анализа.

