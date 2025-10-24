Текущая цена Digital Gold сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOLD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOLD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Digital Gold сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOLD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOLD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GOLD

Информация о цене GOLD

Официальный сайт GOLD

Токеномика GOLD

Прогноз цен GOLD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Digital Gold

Цена Digital Gold (GOLD)

Не в листинге

Текущая цена 1 GOLD в USD:

--
----
-14,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Digital Gold (GOLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:48:42 (UTC+8)

Информация о ценах Digital Gold (GOLD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2,03%

-14,28%

-25,43%

-25,43%

Текущая цена Digital Gold (GOLD) составляет --. За последние 24 часа GOLD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOLD за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GOLD изменился на -2,03% за последний час, на -14,28% за 24 часа и на -25,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Digital Gold (GOLD)

$ 17,59K
$ 17,59K$ 17,59K

--
----

$ 17,59K
$ 17,59K$ 17,59K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Digital Gold составляет $ 17,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOLD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,59K.

История цен Digital Gold (GOLD) в USD

За сегодня изменение цены Digital Gold на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Digital Gold на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Digital Gold на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Digital Gold на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-14,28%
30 дней$ 0-62,86%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Digital Gold (GOLD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Digital Gold (USD)

Сколько будет стоить Digital Gold (GOLD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Digital Gold (GOLD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Digital Gold.

Проверьте прогноз цены Digital Gold!

GOLD на местную валюту

Токеномика Digital Gold (GOLD)

Понимание токеномики Digital Gold (GOLD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOLD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Digital Gold (GOLD)

Сколько стоит Digital Gold (GOLD) на сегодня?
Актуальная цена GOLD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOLD в USD?
Текущая цена GOLD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Digital Gold?
Рыночная капитализация GOLD составляет $ 17,59K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOLD?
Циркулирующее предложение GOLD составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOLD?
GOLD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GOLD за все время (ATL)?
GOLD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GOLD?
Объем торгов за последние 24 часа для GOLD составляет -- USD.
Вырастет ли GOLD в цене в этом году?
GOLD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOLD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:48:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Digital Gold (GOLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.