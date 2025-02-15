Цена DEV AI (DEVAI)
Текущая цена DEV AI (DEVAI) сегодня составляет 0.00692294 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.92M USD. Цена DEVAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DEV AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.28M USD
- Изменение цены DEV AI в течение дня составляет -9.44%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены DEV AI на USD составило $ -0.000722118574492228.
За последние 30 дней изменение цены DEV AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DEV AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DEV AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000722118574492228
|-9.44%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DEV AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+6.44%
-9.44%
--
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