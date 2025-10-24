Что такое DESU (DESU)

DESU is the oldest 4chan cult meme — a legendary echo from the anime "Rozen Maiden," where the character Suiseiseki famously ended her every sentence with the word "Desu." This quirky and interesting speech pattern took on a life of its own, becoming a looping obsession. It didn’t just go viral — it created the first and biggest meme cults in 4chan. The chant still echoes until this day: DESU DESU DESU... DESU is the oldest 4chan cult meme — a legendary echo from the anime "Rozen Maiden," where the character Suiseiseki famously ended her every sentence with the word "Desu." This quirky and interesting speech pattern took on a life of its own, becoming a looping obsession. It didn’t just go viral — it created the first and biggest meme cults in 4chan. The chant still echoes until this day: DESU DESU DESU...

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DESU (DESU) Сколько стоит DESU (DESU) на сегодня? Актуальная цена DESU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DESU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DESU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DESU? Рыночная капитализация DESU составляет $ 195,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DESU? Циркулирующее предложение DESU составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DESU? DESU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00359485 USD . Какова была минимальная цена DESU за все время (ATL)? DESU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DESU? Объем торгов за последние 24 часа для DESU составляет -- USD . Вырастет ли DESU в цене в этом году? DESU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESU для более подробного анализа.

