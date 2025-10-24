Текущая цена Dessistant by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DESS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dessistant by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DESS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Dessistant by Virtuals

Цена Dessistant by Virtuals (DESS)

Не в листинге

Текущая цена 1 DESS в USD:

--
----
+4,00%1D
График цены Dessistant by Virtuals (DESS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:48:18 (UTC+8)

Информация о ценах Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,04%

+4,09%

-4,56%

-4,56%

Текущая цена Dessistant by Virtuals (DESS) составляет --. За последние 24 часа DESS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DESS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DESS изменился на +0,04% за последний час, на +4,09% за 24 часа и на -4,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dessistant by Virtuals (DESS)

$ 37,63K
$ 37,63K$ 37,63K

--
----

$ 80,97K
$ 80,97K$ 80,97K

464,70M
464,70M 464,70M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dessistant by Virtuals составляет $ 37,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DESS составляет 464,70M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,97K.

История цен Dessistant by Virtuals (DESS) в USD

За сегодня изменение цены Dessistant by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dessistant by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dessistant by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dessistant by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,09%
30 дней$ 0-49,84%
60 дней$ 0-74,44%
90 дней$ 0--

Что такое Dessistant by Virtuals (DESS)

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dessistant by Virtuals (DESS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dessistant by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Dessistant by Virtuals (DESS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dessistant by Virtuals (DESS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dessistant by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Dessistant by Virtuals!

DESS на местную валюту

Токеномика Dessistant by Virtuals (DESS)

Понимание токеномики Dessistant by Virtuals (DESS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DESS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dessistant by Virtuals (DESS)

Сколько стоит Dessistant by Virtuals (DESS) на сегодня?
Актуальная цена DESS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DESS в USD?
Текущая цена DESS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dessistant by Virtuals?
Рыночная капитализация DESS составляет $ 37,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DESS?
Циркулирующее предложение DESS составляет 464,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DESS?
DESS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DESS за все время (ATL)?
DESS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DESS?
Объем торгов за последние 24 часа для DESS составляет -- USD.
Вырастет ли DESS в цене в этом году?
DESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:48:18 (UTC+8)

